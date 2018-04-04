На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей": есть погибший

Спасатели эвакуируют посетителей, есть пострадавшие и погибший

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На востоке Москвы загорелся торговый центр "Персей", спасатели эвакуируют посетителей, есть пострадавшие и погибший, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы подтвердили факт возгорания в торговом центре по адресу Малая Семеновская, 28, не сообщив других подробностей.

"По предварительной информации, происходит пожар на четвертом этаже торгового центра. Что горит и площадь пожара выясняется. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что один сотрудник ТЦ, погиб, пострадали три специалиста Федеральной противопожарной службы.

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватской в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).