СГБ Узбекистана изъяла психотропные препараты на 36 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов (около 36 тысяч долларов) в городе Коканде Ферганской области, сообщили в эфире телеканала "Узбекистан 24".
"Всего в ходе специального мероприятия изъято 1252 упаковки таблеток "Лирика" и 43,7 тысячи таблеток "Трамадол". Всего в качестве вещественных доказательств изъяты указанные препараты общей стоимостью более 290 миллионов сумов", — говорится в сюжете телеканала. Препараты были изъяты в ходе осмотра автомобилей подозреваемых, а также при обыске дома одного из задержанных.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда" и "Незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами". Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Изъятые препараты входят в список наркотических и психотропных средств, реализация которых без рецепта врача запрещена в аптеках Узбекистана. Список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в Узбекистане, с июня 2015 года был дополнен 80 наименованиями. На данный момент в перечень входит 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения.