СГБ Узбекистана изъяла психотропные препараты на 36 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов (около 36 тысяч долларов) в городе Коканде Ферганской области, сообщили в эфире телеканала "Узбекистан 24".

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова В Ташкенте арестованы поставщики психотропных препаратов

Как следует из сюжета телеканала, оперативники СГБ совместно с сотрудниками Генпрокуратуры пресекли в Коканде деятельность четырех жителей Узбекистана, занимавшихся хранением и сбытом запрещенных препаратов.

"Всего в ходе специального мероприятия изъято 1252 упаковки таблеток "Лирика" и 43,7 тысячи таблеток "Трамадол". Всего в качестве вещественных доказательств изъяты указанные препараты общей стоимостью более 290 миллионов сумов", — говорится в сюжете телеканала. Препараты были изъяты в ходе осмотра автомобилей подозреваемых, а также при обыске дома одного из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда" и "Незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами". Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Изъятые препараты входят в список наркотических и психотропных средств, реализация которых без рецепта врача запрещена в аптеках Узбекистана. Список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в Узбекистане, с июня 2015 года был дополнен 80 наименованиями. На данный момент в перечень входит 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения.

В Узбекистане правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику. В октябре 2017 года также в Ферганской области были задержаны три местных жителя, у которых было изъяты таблетки "Лирика" и "Трамадол" почти на 10 тысяч долларов. По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при кабмине республики, с 2014 по 2017 год в республике изъято в общей сложности 1 кг 828 граммов различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.