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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

Четверо узбекистанцев стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

© Sputnik/ Павел Лисицын
Происшествия
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По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Четверо граждан Узбекистана погибли в среду при столкновении легковой автомашины с грузовиком в Ставропольском крае, еще один человек пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Скорая помощь, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области
"В результате ДТП с участием легковушки и грузовика погибли четыре человека — граждане Узбекистана, один человек госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В среду управление ГИБДД по региону сообщило, что, по предварительной версии, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым рефрижератором Isuzu. Говорилось о трех погибших в легковом автомобиле — водителе и двух пассажирах.

Ранее два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли, еще девять пострадали в результате ДТП в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Тогда минивэн Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

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Теги:
авария, ДТП, Ставропольский край



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