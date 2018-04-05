В ДТП в Джизакской области погибли восемь человек

На 49-м километре автодороги Джизак — Гагарин на территории Пахтакорского района столкнулись два автомобиля Chevrolet

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В результате ДТП в Джизакской области погибли восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным пресс-службы, 4 апреля в 12:40 по местному времени на 49-м километре автодороги Джизак — Гагарин на территории Пахтакорского района столкнулись два автомобиля Chevrolet.

"В результате столкновения автомобили загорелись. Все восемь человек, которые находились в двух машинах, погибли на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе.

Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.

Ранее два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли в ДТП в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Пострадали еще девять. Тогда минивэн Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.