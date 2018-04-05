Американец сбил пешехода в Ташкенте: женщина скончалась в больнице

Инцидент произошел в Юнусабадском районе столицы Узбекистана недалеко от кинотеатра "Казахстан"

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Гражданин США насмерть сбил пешехода в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Инцидент произошел накануне в Юнусабадском районе столицы Узбекистана недалеко от кинотеатра "Казахстан".

Американец, предприниматель из Техаса 1993 года рождения, управлял автомобилем "Каптива". Он наехал на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на проспекте Амира Темура. Жертве было 33 года.

По данным УБДД столицы, пострадавшая с черепно-мозговой травмой была доставлена в Ташкентскую городскую клиническую больницу №7. В результате полученных травм женщина сегодня утром скончалась в реанимации медучреждения.

В настоящее время по данному факту ведется следствие. Данных о том, взят ли под стражу водитель, пока нет.