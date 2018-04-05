Американец сбил пешехода в Ташкенте: женщина скончалась в больнице

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Гражданин США насмерть сбил пешехода в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Инцидент произошел накануне в Юнусабадском районе столицы Узбекистана недалеко от кинотеатра "Казахстан".
По данным УБДД столицы, пострадавшая с черепно-мозговой травмой была доставлена в Ташкентскую городскую клиническую больницу №7. В результате полученных травм женщина сегодня утром скончалась в реанимации медучреждения.
В настоящее время по данному факту ведется следствие. Данных о том, взят ли под стражу водитель, пока нет.