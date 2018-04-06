Сильный пожар разрушил цех по производству гвоздей в Ташкенте

По информации МВД, площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров — более двух третей производственных площадей цеха

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Цех по производству гвоздей практически полностью сгорел в результате пожара в одном из районов Ташкента, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

© Sputnik/ Константин Чалабов В результате пожара на "Кизилкумцементе" пострадали два человека

По данным пресс-службы, 5 апреля в 18:57 в управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента поступило сообщение о пожаре в цехе по производству строительных гвоздей, расположенном в одном из районов столицы Узбекистана.

"Через три минуты на место происшествия прибыло восемь боевых машин службы пожарной безопасности. На локализацию пожара потребовалось полчаса. К 19:50 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По информации МВД, площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров — более двух третей производственных площадей цеха. Предполагаемой причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.