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Узбекские спасатели открыли горячую линию по факту ДТП в Ставропольском крае

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Происшествия
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В аварии погибли четверо узбекистанцев, все они — уроженцы Джизакской области

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. МЧС Узбекистана открыло горячую линию по факту дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае России, сообщает пресс-служба ведомства.

Скорая медицинаская помощь, архивное фото
© Sputnik/ Павел Лисицын
Четверо узбекистанцев стали жертвами ДТП в Ставропольском крае
Напомним, 4 апреля на автодороге Ставрополь — Новоалександровск столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2101 и грузовик "Исузу".

Жертвами этой аварии стали четверо. Узбекские спасатели опубликовали список погибших, все они — уроженцы Заминского района Джизакской области.

1. Шухрат Жумакулов, 1983 г.р.
2. Миржалол Тагаев, 1991 г.р.
3. Мухритдин Каршиев, 1995 г.р.
4. Бахром Юнусов, 1988 г.р.

Тела узбекистанцев доставлены в Центральную городскую больницу города Изобильного Ставропольского края.

Теги:
авария, ДТП, МЧС Узбекистана, Ставропольский край, Узбекистан



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