Узбекские спасатели открыли горячую линию по факту ДТП в Ставропольском крае

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. МЧС Узбекистана открыло горячую линию по факту дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае России, сообщает пресс-служба ведомства.
Жертвами этой аварии стали четверо. Узбекские спасатели опубликовали список погибших, все они — уроженцы Заминского района Джизакской области.
1. Шухрат Жумакулов, 1983 г.р.
2. Миржалол Тагаев, 1991 г.р.
3. Мухритдин Каршиев, 1995 г.р.
4. Бахром Юнусов, 1988 г.р.
Тела узбекистанцев доставлены в Центральную городскую больницу города Изобильного Ставропольского края.