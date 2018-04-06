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Паспорт Кыргызстана

Узбекистанца задержали в Ташкенте за кражу кыргызского паспорта в Петербурге

Sputnik / Жоомарт Ураимов
Происшествия
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Подозреваемый 1994 года рождения завладел чужими документами, находясь в одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в аэропорту Ташкента жителя Андижанской области, подозреваемого в краже паспорта гражданина Кыргызстана, совершенной в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МВД.

"Подозреваемый 1994 года рождения, проживающий в Андижанской области, был задержан в Ташкентском международном аэропорту по прилете из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

По данным МВД, 27 марта он, находясь в помещении одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга, незаконно завладел паспортом и водительским удостоверением гражданина Кыргызстана, а затем скрылся с места происшествия. Узбекистанца объявили в розыск.

Сейчас по факту задержания ведется предварительное следствие.

Теги:
Кыргызстан, Санкт-Петербург, Ташкент, Узбекистан, Ограбление и кража



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