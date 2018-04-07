При столкновении трактора и Chevrolet Spark погибли двое человек

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Трагедия произошла в четверг, 5 апреля, в Шовотском районе Хорезмской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Тракторист районного ЦТП Хайитбоев М. 1990 года рождения, управляя трактором марки Magnum, на 22-м км автодороги Шовот-Ургенч повернул налево, не уступив дорогу движущемуся навстречу автомобилю Chevrolet Spark.
Другой пассажир — Ражабов О. — был доставлен в больницу.
Отметим, что ДТП произошло поздно ночью, когда на шоссе было не много машин.
По данному факту проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия.