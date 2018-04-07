Узбекские пограничники открывали предупредительный огонь по нарушителю из КР

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Гражданин Кыргызстана незаконно пересек государственную границу Узбекистана и находился на узбекской территории в момент, когда по нему был открыт огонь.

Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал источник в силовых структурах.

По данным источника, сначала нарушителя границы предупредили, затем выстрелили в воздух, однако он не остановился и, более того, начал убегать от военных.

"После неповиновения пограничники выстрелили в него. Он добежал до территории Кыргызстана, где его подхватили подельники и на ожидавшей их машине отвезли в больницу", — отметил он.

© Sputnik/ Сергей Пятаков На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек

В каких целях было осуществлено проникновение на приграничную территорию, пока не ясно.

Кыргызская сторона утверждает, что житель села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, находился на территории Кыргызстана в момент, когда в него стреляли узбекские пограничники. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 7 апреля.