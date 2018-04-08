Узбекистан и Кыргызстан обсудят стрельбу на границе на встрече в понедельник

Будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств, совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана — Абдулла Арипов и Сапар Исаков — провели в воскресенье, 8 апреля, телефонный разговор по поводу стрельбы на границе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Главы правительств обсудили инцидент, произошедший накануне на узбекско- кыргызской границе, повлекший смерть гражданина Кыргызстана М.Ф.М. 1984 года рождения.

"Стороны договорились, что в понедельник, 9 апреля, будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств", — отметили в пресс-службе правительства Узбекистана.

Совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время.

Напомним, что инцидент произошел в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана. Как сообщило кыргызское погранведомство, военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении кыргызского гражданина, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения он скончался в больнице города Кербен.

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Узбекская сторона опровергает эту информацию. По данным источников в силовых структурах, гражданин Кыргызстана незаконно пересек государственную границу Узбекистана и находился на узбекской территории в момент, когда по нему был открыт огонь.

После неповиновения пограничники выстрелили в него. Он добежал до территории Кыргызстана, где его подхватили подельники и на ожидавшей их машине отвезли в больницу, отметил источник в узбекских силовых структурах.