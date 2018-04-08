Восемь человек погибли, еще трое пострадали в ДТП под Самаркандом

Три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро - после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Самаркандской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел в субботу, 7 апреля. На местной автодороге в Пайарыкском районе Самаркандской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Daewoo Nexia.

"В результате столкновения три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро — после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице", — сообщили в пресс-службе.

Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.

Это второе ДТП в стране на этой неделе со значительными человеческими жертвами. В среду в Джизакской области в центральной части Узбекистана восемь человек погибли после того, как машины загорелись после столкновения на большой скорости.