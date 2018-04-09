Доставлены на родину тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП на Ставрополье

Граждане Узбекистана погибли в минувшую среду при столкновении легкового автомобиля с грузовым рефрижератором, при помощи МЧС, МИД и "Узбекистон хаво йуллари" их тела были доставлены на двух автомобилях в республику

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Тела четырех граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставропольском крае, доставлены на родину, в Джизакскую область.

В минувшую среду при столкновении автомобиля "ВАЗ 2101" с грузовым рефрижератором Isuzu в Ставропольском крае погибли четверо граждан Узбекистана, находившихся в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В результате принятых мер со стороны МЧС, МИД и НАК "Узбекистон хаво йуллари" вчера тела погибших были доставлены на двух специальных автомобилях в Заминский район Джизакской области.