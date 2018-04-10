Эксперты и политологи нашли в статьях Хакназарова призывы к свержению строя

В качестве доказательства и примера среди прочего был приведен фрагмент статьи, опубликованной в феврале 2013 года: "До каких пор можно терпеть издевательство диктатуры Каримова, надо браться за оружие"

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкентском городском суде по уголовным делам прошло очередное заседание по делу Бобомурода Абдуллаева, блогера Хаёта Насреддинова, а также предпринимателей Равшана Салаева и Шавката Оллоерова. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан. Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан").

В заседании участвовали эксперты, которые подтвердили, что в статьях, написанных под псевдонимом Усмон Хакназаров, были предложения изменить Конституционный строй Узбекистана путем свержения власти.

В частности, профессор кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Нихола Тулаганова усмотрела в материалах призывы к вооруженному свержению власти. В качестве примера эксперт привела фрагмент статьи под названием "Каримов планирует продать анклав Сух Кыргызстану", опубликованной в феврале 2013 года. Среди прочего там была следующая фраза: "До каких пор можно терпеть издевательство диктатуры Каримова, надо браться за оружие".

Декан кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии, профессор, кандидат политических наук Мурод Баходиров рассказал, что с октября до конца декабря прошлого года он изучил около 70 статей, в том числе и написанные Хакназаровым за 2013-2017 год. Баходиров указал, что в одной из них содержались явные призывы к противозаконным действиям, угрожающим конституционному строю Узбекистана.

Так, по его словам, в одном из материалов содержалась следующая фраза: "Наше время пришло. Давайте возьмем в руки оружие и все изменим". Еще в одной статье от 3 февраля 2014 года была формулировка: "Разве можно сидя за компьютером бороться с каримовской диктатурой", далее предлагалось "перейти к делу и сделать все, чтобы свергнуть ее".

При этом эксперты подчеркнули, что в публикациях за 2017 год антигосударственных призывов не было. В конце судебного заседания по поводу статьи "Жатва" высказался один из фигурантов дела — Бобомурод Абдуллаев.

"Эта статья найдена на какой-то черной флеш-карте, дата создания указана 14 октября 2017 года. То есть выходит, что когда я находился уже в СНБ, то каким-то образом мог написать эту статью", — заявил Абдуллаев и добавил что это "дело, шитое белыми нитками".

Напомним, ранее Бобомурод Абдуллаев говорил, что писал под псевдонимом Усмон Хакназаров с 2003 до конца 2004 года, а далее с 2011 по 2017 год. По словам журналиста, опубликованные под этим псевдонимом в 2004-2011 годах статьи написаны не им.

Теперь Абдуллаев должен предоставить суду список статей, написанных им, и тех, к которым он не имеет никакого отношения.

Очередное заседание назначено на 11 апреля.