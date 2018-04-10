Эксперты и политологи нашли в статьях Хакназарова призывы к свержению строя

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкентском городском суде по уголовным делам прошло очередное заседание по делу Бобомурода Абдуллаева, блогера Хаёта Насреддинова, а также предпринимателей Равшана Салаева и Шавката Оллоерова. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан. Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан").
В заседании участвовали эксперты, которые подтвердили, что в статьях, написанных под псевдонимом Усмон Хакназаров, были предложения изменить Конституционный строй Узбекистана путем свержения власти.
В частности, профессор кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Нихола Тулаганова усмотрела в материалах призывы к вооруженному свержению власти. В качестве примера эксперт привела фрагмент статьи под названием "Каримов планирует продать анклав Сух Кыргызстану", опубликованной в феврале 2013 года. Среди прочего там была следующая фраза: "До каких пор можно терпеть издевательство диктатуры Каримова, надо браться за оружие".
Так, по его словам, в одном из материалов содержалась следующая фраза: "Наше время пришло. Давайте возьмем в руки оружие и все изменим". Еще в одной статье от 3 февраля 2014 года была формулировка: "Разве можно сидя за компьютером бороться с каримовской диктатурой", далее предлагалось "перейти к делу и сделать все, чтобы свергнуть ее".
При этом эксперты подчеркнули, что в публикациях за 2017 год антигосударственных призывов не было. В конце судебного заседания по поводу статьи "Жатва" высказался один из фигурантов дела — Бобомурод Абдуллаев.
"Эта статья найдена на какой-то черной флеш-карте, дата создания указана 14 октября 2017 года. То есть выходит, что когда я находился уже в СНБ, то каким-то образом мог написать эту статью", — заявил Абдуллаев и добавил что это "дело, шитое белыми нитками".
Теперь Абдуллаев должен предоставить суду список статей, написанных им, и тех, к которым он не имеет никакого отношения.
Очередное заседание назначено на 11 апреля.