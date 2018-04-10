Задержана женщина, отправлявшая узбекистанок в ОАЭ для занятия проституцией

Подозреваемая в августе прошлого года уговорила нескольких девушек работать в Эмиратах, однако после приезда им пришлось заниматься там проституцией

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Хорезмской области гражданку страны по подозрению в организации секс-трафика в Объединенные Арабские Эмираты.

По данным агентства, подозреваемая, проживающая в Кушкуприкском районе, в августе 2017 года уговорила нескольких девушек отправиться на заработки в ОАЭ, где затем они были вынуждены заниматься проституцией.

"В результате оперативных мероприятий УВД Хорезмской области деятельность подозреваемой была раскрыта. Она была задержана, ведутся следственные действия", — пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

© Sputnik/ Алексей Филиппов В аэропорту Ташкента задержали женщину, вербовавшую проституток для РФ

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, то есть вербовка человека в целях эксплуатации, в отношении двух или более лиц", уточняет агентство. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.