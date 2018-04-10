20:05 10 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка на дороге

Задержана женщина, отправлявшая узбекистанок в ОАЭ для занятия проституцией

VALERY HACHE / AFP
Происшествия
Получить короткую ссылку
34010

Подозреваемая в августе прошлого года уговорила нескольких девушек работать в Эмиратах, однако после приезда им пришлось заниматься там проституцией

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Хорезмской области гражданку страны по подозрению в организации секс-трафика в Объединенные Арабские Эмираты.

По данным агентства, подозреваемая, проживающая в Кушкуприкском районе, в августе 2017 года уговорила нескольких девушек отправиться на заработки в ОАЭ, где затем они были вынуждены заниматься проституцией.

"В результате оперативных мероприятий УВД Хорезмской области деятельность подозреваемой была раскрыта. Она была задержана, ведутся следственные действия", — пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

СИЗО
© Sputnik/ Алексей Филиппов
В аэропорту Ташкента задержали женщину, вербовавшую проституток для РФ
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, то есть вербовка человека в целях эксплуатации, в отношении двух или более лиц", уточняет агентство. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.

Теги:
торговля людьми, проституция, ОАЭ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Директор Национального центра крови Иоанf Бикулчене, архивное фото
    Бизнес на крови

    Директора Национального центра крови Литвы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нелегальной коммерческой деятельности.

  • Météorite
    Молдова и магический камень

    Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами – при чем тут Молдова?

  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москва-реке в Москве
    Дорогой лед

    Почему ледовая навигация обошлась Эстонии дороже, чем планировалось, и при чем тут пострадавший от антироссийских санкций Запада ледокол Botnica?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Станция Marzahn берлинского наземного метро
Блеск и нищета красивейших городов Европы
Оскал бурого медведя
Побороть русского медведя, или Как юный Хабиб Нурмагомедов одолел зверя
Какие страны высылают российских дипломатов
География высылки российских дипломатов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054