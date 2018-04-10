Задержана женщина, отправлявшая узбекистанок в ОАЭ для занятия проституцией

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Хорезмской области гражданку страны по подозрению в организации секс-трафика в Объединенные Арабские Эмираты.
По данным агентства, подозреваемая, проживающая в Кушкуприкском районе, в августе 2017 года уговорила нескольких девушек отправиться на заработки в ОАЭ, где затем они были вынуждены заниматься проституцией.
"В результате оперативных мероприятий УВД Хорезмской области деятельность подозреваемой была раскрыта. Она была задержана, ведутся следственные действия", — пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.