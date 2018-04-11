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Узбекские милиционеры

Американец, сбивший пешехода в Ташкенте, может получить до семи лет тюрьмы

AP Photo / Umida Akhmedova
Происшествия
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Руководство ГУВД Ташкента настоятельно призывает граждан не распространять непроверенные данные в связи с появлением слухов о том, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. На прошлой неделе 25-летний гражданин США на автомобиле Captiva сбил пешехода в центре Ташкента.

Машина скорой помощи в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
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Получившая серьезные травмы женщина была доставлена в городскую клиническую больницу, где скончалась на следующий день. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, а водитель на момент ДТП был трезв.

Этот случай вызвал большой ажиотаж в социальных сетях, многие пользователи отмечали, что американец может избежать наказания. Появились слухи о том, что гражданин США дает показания, в которых утверждает, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Главное управление внутренних дел Ташкента призвало граждан не распространять непроверенные данные и заверило всех узбекистанцев, что установит все детали данного происшествия.

"По данному факту в отношении водителя автомобиля марки Captiva следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 266 части 2 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека)", — отметили в ГУВД.

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
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В настоящее время, по данным правоохранительных органов, проводятся все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством следственные мероприятия и соответствующие экспертизы для установления истины по делу.

Напомним, что в статье 266 Уголовного кодекса Узбекистана отмечается, что нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного
средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы до семи лет.

Теги:
гражданин США, сбил, пешеход, ДТП, ГУВД Ташкента, Узбекистан



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