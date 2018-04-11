Американец, сбивший пешехода в Ташкенте, может получить до семи лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. На прошлой неделе 25-летний гражданин США на автомобиле Captiva сбил пешехода в центре Ташкента.
Этот случай вызвал большой ажиотаж в социальных сетях, многие пользователи отмечали, что американец может избежать наказания. Появились слухи о том, что гражданин США дает показания, в которых утверждает, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Главное управление внутренних дел Ташкента призвало граждан не распространять непроверенные данные и заверило всех узбекистанцев, что установит все детали данного происшествия.
"По данному факту в отношении водителя автомобиля марки Captiva следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 266 части 2 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека)", — отметили в ГУВД.
Напомним, что в статье 266 Уголовного кодекса Узбекистана отмечается, что нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного
средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы до семи лет.