Незаконно ввезенные узбекистанкой макаки отправятся в Саранский зоопарк

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Четырех макак, изъятых в марте 2017 года в московском аэропорту Домодедово у гражданки Узбекистана, передадут в зоопарк Саранска.
"Подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран, не редкость. Многие из них погибают уже по дороге. Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями, чтобы пресекать такие случаи", — говорится в сообщении департамента природопользования Москвы.
Передача яванских макак состоится 12 апреля в 10:00 в центре передержки диких животных под Яхромой. Специалисты учреждения отдадут обезьян сотрудникам Саранского зоопарка. Яванские макаки охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).