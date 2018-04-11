Незаконно ввезенные узбекистанкой макаки отправятся в Саранский зоопарк

Год назад 15 обезьян изъяли у гражданки Узбекистана в аэропорту Домодедово, которых она привезла из Вьетнама без документов, все это время животные находились на передержке в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Четырех макак, изъятых в марте 2017 года в московском аэропорту Домодедово у гражданки Узбекистана, передадут в зоопарк Саранска.

Портал мэра Москвы Яванская макака

В прошлом марте на таможне в аэропорту Домодедово изъяли 15 обезьян, которых узбекистанка привезла без документов из Вьетнама. Приматов везли в пластмассовых перевозках внутри картонных коробок без пищи и воды, внутри было холодно, мало воздуха. Животные были истощены и находились в стрессе, часть из них погибла. Обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой.

"Подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран, не редкость. Многие из них погибают уже по дороге. Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями, чтобы пресекать такие случаи", — говорится в сообщении департамента природопользования Москвы.

Передача яванских макак состоится 12 апреля в 10:00 в центре передержки диких животных под Яхромой. Специалисты учреждения отдадут обезьян сотрудникам Саранского зоопарка. Яванские макаки охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).