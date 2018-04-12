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Задержанная на таможне контрабанда

В Ташкентской области пресекли контрабанду патронов и пороха из Казахстана

© Flickr/ Valsts ieņēmumu dienests
Происшествия
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В коробках таможенники обнаружили 50 патронов к охотничьему ружью и 2 кг пороха, а также 1536 капсюлей для патронов; возбуждено уголовное дело

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Таможенники Узбекистана пресекли незаконный ввоз в республику партии охотничьих патронов и пороха из Казахстана.

По данным пресс-службы, на таможенном посту "С. Нажимов" в Кибрайском районе Ташкентской области при переходе границы с Казахстаном гражданин Узбекистана не указал в декларации десять коробок с неизвестным грузом.

"В ходе проведенной проверки в коробках были обнаружены 50 патронов калибра 12 миллиметров к охотничьему ружью, два килограмма пороха и 1536 капсюлей для патронов", — сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным таможенного комитета, по факту контрабанды боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело. Предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Теги:
порох, патрон, контрабанда, Казахстан, Узбекистан



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