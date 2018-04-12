Неизвестные кинули камень в окно поезда Андижан - Ташкент

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Неизвестные кинули камень в окно скоростного пассажирского поезда Андижан-Ташкент, разбив стекло, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.
Инцидент произошел 11 апреля в 17.05 часов в Бувайдинском районе Ферганской области на 9-10-м км пути между железнодорожными станциями Кукон и Бувайда. К счастью, никто не пострадал.
"В настоящее время проводится расследование по выявлению правонарушителя", — сообщили в МВД.
В министерстве отметили, что чаще всего такие поступки совершают несовершеннолетние, и призвали родителей внимательнее относиться к воспитанию детей.