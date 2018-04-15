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В Ташкенте без вести пропал шестилетний мальчик

В Ташкенте без вести пропал шестилетний мальчик

© Фото: ГУВД Ташкента
Происшествия
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Сотрудники органов внутренних дел разыскивают Алишерова Абдуллоха Олимхона угли

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Ташкенте милиция разыскивает без вести пропавшего шестилетнего мальчика — Алишерова Абдуллоха Олимхона угли.

"Последний раз его видели в период с 8.30 до 9.00 часов на ул. Самара Бону на массиве Урикзор Учтепинского района", — сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Ребенок был одет в синюю футболку с длинным рукавом, серое трико с рисунком "Микки Маус", на ногах — галоши черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел внутренних дел.

Отметим, что в случае исчезновения ребенка необходимо срочно обращаться за помощью в милицию, а не ждать три дня или пытаться осуществлять поиски самостоятельно.

Большинство детей находят в течение дня, если сотрудники органов внутренних дел оперативно отреагируют, а родители, не впадая в панику, проанализируют ситуацию и вовремя предоставят необходимую информацию о пропавшем и его фотографию.




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