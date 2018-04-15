Мигрант из Узбекистана разбился на стройке в Петербурге

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На одной из строек в Санкт-Петербурге трудовой мигрант из Узбекистана сорвался с высоты.
Как сообщает "Росбалт", инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы.
29-летнего узбекистанца нашли у строящегося дома с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, травмами грудной клетки и живота, повреждением внутренних органов, закрытым переломом таза и переломом левой бедренной кости.
Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали случившегося.