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Строительство дома

Мигрант из Узбекистана разбился на стройке в Петербурге

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Молодой мужчина остался жив, однако получил серьезные травмы

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На одной из строек в Санкт-Петербурге трудовой мигрант из Узбекистана сорвался с высоты.

Как сообщает "Росбалт", инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы.

29-летнего узбекистанца нашли у строящегося дома с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, травмами грудной клетки и живота, повреждением внутренних органов, закрытым переломом таза и переломом левой бедренной кости.

Экскаватор
© Sputnik / Igor Zarembo
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Сообщается, что мужчина упал с деревянной лестницы в лестничный пролет.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали случившегося.

Теги:
Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан, Общество



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