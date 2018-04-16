В Алматы водитель Mercedes насмерть сбил гражданина Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Водитель Mercedes насмерть сбил гражданина на трассе Алматы — Бишкек и скрылся с места происшествия.
Под колесами погиб 32-летний узбекистанец.
Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона, ДТП произошло 14 апреля.
Как рассказал начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД Алматинской области подполковник полиции Ерлан Карибаев, на месте происшествия были обнаружены фрагменты краски, осколки бампера и фар скрывшейся автомашины, по которым идентифицировали Mercedes Benz Viano.
"Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец иномарки, оказавшийся жителем Жамбылского района. По месту жительства подозреваемого мы обнаружили автомашину с идентичными повреждениями, после чего водитель был там же задержан и доставлен в полицию", — сообщил он.
В настоящее время по факту начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Автомашина задержанного водворена на спецстоянку.