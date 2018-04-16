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Мертвый человек на асфальте

В Алматы водитель Mercedes насмерть сбил гражданина Узбекистана

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Полицейские установили виновника аварии по фрагментам краски, осколкам бампера и фар скрывшейся автомашины

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Водитель Mercedes насмерть сбил гражданина на трассе Алматы — Бишкек и скрылся с места происшествия.

Под колесами погиб 32-летний узбекистанец.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона, ДТП произошло 14 апреля.

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Полицейские дорожно-патрульной службы и оперативники областного розыскного отдела установили скрывшийся автомобиль и водителя.

Как рассказал начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД Алматинской области подполковник полиции Ерлан Карибаев, на месте происшествия были обнаружены фрагменты краски, осколки бампера и фар скрывшейся автомашины, по которым идентифицировали Mercedes Benz Viano.

"Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец иномарки, оказавшийся жителем Жамбылского района. По месту жительства подозреваемого мы обнаружили автомашину с идентичными повреждениями, после чего водитель был там же задержан и доставлен в полицию", — сообщил он.

В настоящее время по факту начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Автомашина задержанного водворена на спецстоянку.

Теги:
Узбекистан, Казахстан



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