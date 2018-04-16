В Алматы водитель Mercedes насмерть сбил гражданина Узбекистана

Полицейские установили виновника аварии по фрагментам краски, осколкам бампера и фар скрывшейся автомашины

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Водитель Mercedes насмерть сбил гражданина на трассе Алматы — Бишкек и скрылся с места происшествия.

Под колесами погиб 32-летний узбекистанец.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона, ДТП произошло 14 апреля.

© Sputnik / Михаил Фомичев Восемь человек погибли, еще трое пострадали в ДТП под Самаркандом

Полицейские дорожно-патрульной службы и оперативники областного розыскного отдела установили скрывшийся автомобиль и водителя.

Как рассказал начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД Алматинской области подполковник полиции Ерлан Карибаев, на месте происшествия были обнаружены фрагменты краски, осколки бампера и фар скрывшейся автомашины, по которым идентифицировали Mercedes Benz Viano.

"Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец иномарки, оказавшийся жителем Жамбылского района. По месту жительства подозреваемого мы обнаружили автомашину с идентичными повреждениями, после чего водитель был там же задержан и доставлен в полицию", — сообщил он.

В настоящее время по факту начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Автомашина задержанного водворена на спецстоянку.