Задержан мошенник, продававший съемную квартиру за 22 тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте задержан мошенник, пообещавший продать чужую квартиру за 22 тысячи долларов США.
В настоящее время Сулейманов Ш. задержан, передает пресс-служба МВД Узбекистана.
Ранее судимый Сулейманов взял со своего знакомого 3 тысячи долларов в качестве залога, однако позднее выяснилось, что квартира принадлежит другому человеку, деньги мошенник не вернул
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте задержан мошенник, пообещавший продать чужую квартиру за 22 тысячи долларов США.
В настоящее время Сулейманов Ш. задержан, передает пресс-служба МВД Узбекистана.
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