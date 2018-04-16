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Квартира

Задержан мошенник, продававший съемную квартиру за 22 тысячи долларов

© Sputnik / Павел Лисицын
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Ранее судимый Сулейманов взял со своего знакомого 3 тысячи долларов в качестве залога, однако позднее выяснилось, что квартира принадлежит другому человеку, деньги мошенник не вернул

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте задержан мошенник, пообещавший продать чужую квартиру за 22 тысячи долларов США.

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В ОВД Мирзо-Улугбекского района города Ташкента поступило заявление, что ранее судимый Сулейманов предложил Маханову продать за 22 тысячи долларов США съемную квартиру. Маханов согласился и заплатил залог в 3 тысячи долларов США. Позже выяснилось, что ранее судимый Сулейманов взял в аренду квартиру у собственника Файзиева.

В настоящее время Сулейманов Ш. задержан, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Теги:
мошенничество, квартира, Ташкент, Узбекистан



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