Названа причина пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стало короткое замыкание электропроводки на четвертом этаже здания — над детской игровой зоной.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с результатами пожарно-технической экспертизы.

Замыкание могло произойти из-за протечки в крыше. Снег, который не убирали с крыши здания, стал таять, а вода попадала на провода, передает издание. Первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, на которые затем перекинулось пламя из-за капающего сверху пластика.

Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз почему-то не сработали.

Уточняется, что огонь можно было бы локализовать сразу, если бы удалось отключить вентиляцию, но этого никто не сделал. Сигнализация в центре сработала впустую, поскольку сигнал тревоги включался не автоматически, а вручную с пульта охраны. Однако работник службы безопасности проигнорировал сигнал.

Весь этаж оказался в дыму за несколько минут. Люди, покидавшие в этот момент кинозал после завершения сеанса, увидели перед собой стену из дыма, за которой находился очаг возгорания. Некоторые из них попытались спастись через запасной выход, но он был закрыт.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.