22:00 17 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Плачущий ребенок

В Казахстане осудили няню из Узбекистана, которая избила ребенка

ARMEND NIMANI / AFP
Происшествия
Получить короткую ссылку
121 0 0

После выхода из тюрьмы женщине нельзя будет посещать территорию Казахстана в течение пяти лет

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Алматинской области суд приговорил к трем годам лишения свободы няню, истязавшую ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.

Избиение ребенка. Постановочное фото
© Foto : STR
В Узбекистане начали проверку после жалобы на побои детей в детсаду
По информации ведомства, узбекистанка, устроившаяся няней в семью, ежедневно избивала трехлетнего малыша.

О том, что происходило в отсутствие родителей, мать ребенка узнала благодаря видеокамерам, установленным в доме. Судмедэкспертиза установила, что воспитательница наносила удары малышу тупым предметом. Позднее, когда няне показали видеозаписи с камер, женщина призналась в своих действиях.

Приговором ювенального суда № 2 Алматинской области женщина осуждена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимую взяли под стражу в зале суда, после отбытия наказания ей на пять лет запрещен въезд в Казахстан.

По теме

Няня-убийца направлена на лечение с интенсивным наблюдением
Теги:
няня, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Еду, ждите!

    Игорь Додон в конце апреля отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург: с кем намерен встретиться молдавский президент?

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Добыча золота
    Золотая лихорадка

    Геологи рассказали об итогах поисков золотоносных руд на участке, расположенном в Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Финал конкурса Мисс Россия-2018
Созвездие красоты: как выбирали обладательницу титула "Мисс Россия - 2018"
Спецоперация ФСБ против террористической ячейки в Ростовской области
Кадры задержания террористов ИГИЛ в Ростовской области
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054