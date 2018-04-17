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Уголовный суд, уголовный кодекс

Узбек попытался дать взятку сотруднику ФМС в Рязанской области

© Сollage by RIA Novosti
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Тема:
Массовая стычка с участием мигрантов у ТЦ "Москва" (7)
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Таким образом мужчина хотел доказать законность своего пребывания в России, он предложил 12 тысяч рублей, однако сотрудник ведомства от денег отказался.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Скопинский районный суд Рязанской области 24 апреля рассмотрит дело о даче взятке сотруднику миграционной службы. В преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации подозревают уроженца Узбекистана, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

По версии следствия, подозреваемый мог предложить специалисту 12 тысяч рублей за подтверждение законности его проживания в России. Сотрудник ведомства от денег отказался и указал уроженцу Узбекистана на противоправность его действий.

В конце марта общественный совет при Министерстве иностранных дел России предложил не выдворять нелегальных мигрантов, проживающих в стране более трех лет. По словам председателя группы Анатолия Кучерена, репрессивными методами «в этой области» порядок навести не удастся.

Дача взятки должностному лицу в России наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или принудительными работами на срок до трех лет, однако если это преступление совершает иностранец — ему грозит до двух лет лишения свободы.

 

 

Тема:
Массовая стычка с участием мигрантов у ТЦ "Москва" (7)

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Теги:
Нелегальные мигранты, Преступление, закон и правосудие



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