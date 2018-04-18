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Преступник за решеткой

В Москве уроженца Узбекистана задержали за попытку изнасилования

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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В ночь с 13 на 14 апреля с заявлением о нападении в полицию обратилась 33-летняя москвичка, неизвестный напал на нее в лифте, прижал к стене и ударил кулаком в лицо.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В московском районе Царицыно задержали 23-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в попытке изнасилования. С заявлением в полицию ночью 13 апреля обратилась 33-летняя жительница столицы, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По данным следствия, на женщину напали в лифте дома 4 по улице Бакинской. Преступник забежал в кабину перед самым закрытием дверей, попросил зажигалку, прижал ее к стене и начал растегивать куртку, ударил по лицу кулаком. Пострадавшей удалось вырваться, выбежать из лифта и заперется у себя в квартире. Незнакомец скрылся.

Также потерпевшая описала внешность и поведение преступника. По ее словам, мужчина был одет в длинную темную куртку, камуфляжные штаны и голубую шапку с эмблемой Real Madrid. Он действовал молча, угроз и требований не высказывал.

Сотрудники полиции привели все необходимые доказательства преступления задержанного. Ведется следствие.

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Теги:
Москва, МВД, Изнасилование, полиция, МВД России, Москва, Изнасилование



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