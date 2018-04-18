Во Владивостоке узбекистанца задержали за липовые автобусные права

Сотрудники ГИБДД остановили водителя маршрута №41 за небольшое нарушение правил дорожного движения и в ходе проверки обнаружили недействительные документы.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В среду, 18 апреля, сотрудники Госавтоинспекции России остановили во Владивостоке уроженца Казахстана за незначительное нарушение правил дорожного движения. Однако затем выяснилось, что водитель автобуса №4 по маршруту "Семеновская-Чкалова" пользовался недействительными правами, сообщает агентство новостей "Подробно UZ".

Для того, чтобы устроиться на работу в местную транспортную компанию "Скорость", мужчина обменял узбекское удостоверение на российское, но не успел получить все необходимое подтверждения. Также выяснилось, что и полученное на родине удостоверение не было действительным. Сотрудники ГИБДД задержали правонарушителя и составили протокол об административном правонарушении.

Согласно статье 327 Уголовного кодекса РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", использование заведомо подложных документов наказывается штрафом до 80 тысяч рублей либо лишением заработной платы до шести месяцев.