Около сорока тысяч долларов украли у бизнесмена в мечети в Узбекистане

По подозрению в совершении кражи задержаны двое подозреваемых – жители Бухарской области и Ташкента

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух подозреваемых в краже почти 40 тысяч долларов у посетителя мечети в Кашкадарьинской области на юге страны, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, в ГОВД города Шахрисабза Кашкадарьинской области обратился местный предприниматель с заявлением о краже у него борсетки с 38,7 тысячи долларами.

"Потерпевший оставил борсетку с деньгами без присмотра в помещении для омовения в одной из местных мечетей. Вернувшись, он обнаружил пропажу", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате оперативных мер по подозрению в совершении кражи задержаны двое подозреваемых – жители Бухарской области и Ташкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража". Следственные мероприятия продолжаются. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.