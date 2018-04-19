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Уголовный суд, уголовный кодекс

В Петербурге признали виновными 19 членов группировки националистов

© Сollage by RIA Novosti
Происшествия
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Группировка совершила 36 преступлений, среди которых убийство гражданина Узбекистана, грабежи, поджог храма и другие

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде вынесла обвинительный вердикт в отношении 19 членов группировки националистов в Петербурге, 14 из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними.

По данным следствия, группировку националистов организовал уроженец Санкт-Петербурга арабского происхождения Джамаль Колесников 1983 года рождения, сменивший в 2002 году свое имя на Андрей. Суд начал слушание дела в закрытом режиме в ноябре 2016 года. Ранее сообщалось, что 14 из 19 подсудимых во время суда находились под стражей, пятеро — на подписке о невыезде.

"В опросном листе присяжных было 258 вопросов. Все 19 обвинялись в совершении особо тяжких преступлений. Все фигуранты признаны присяжными виновными во вменённых деяниях, двое — были оправданы по разным эпизодам", — сообщила РИА Новости в четверг руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Работа сотрудников ГИБДД
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По ее словам, сейчас суду предстоит обсуждение последствий вердикта, судебные прения, после которых будет назначена дата оглашения приговора.

По данным СК, лидер группировки Колесников привлек в свою группу молодых людей, разделявших экстремистские убеждения, в том числе несовершеннолетних. Группа совершала преступления, связанные с насилием и унижением достоинства в отношении выходцев с Кавказа и Азии.

Следствие установило, что с декабря 2012 по ноябрь 2014 года члены группы совершили 36 преступлений различной категории, среди которых: убийство гражданина Узбекистана, шесть эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три разбоя, три грабежа, поджог храма и другие. Ведомство также сообщало, что в ходе следствия было проведено более 100 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Объем уголовного дела, которое расследовалось 2,5 года, составил 91 том.

Теги:
уроженец Узбекистана, Происшествие, Санкт-Петербург, Россия



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