Любовь зла: в Ташкенте мужчина убил жену у здания ЗАГСа

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента 18 апреля муж убил супругу, ударив ее ножом в грудь и живот.

Стрингер В Кашкадарьинской области девушка задушила супруга полотенцем

Как пишет пресс-служба МВД Узбекистана, 26-летний мужчина напал с ножом на 25-летнюю жену у здания ЗАГСа.

Уточняется, что причиной конфликта стала семейная ссора.

Женщина умерла в больнице, злоумышленник арестован. Ведется следствие.

В марте в Кашкадарьинской области девушка задушила супруга полотенцем. В том же месяце в Турткулском районе Каракалпакстана Р.Ниязимбетов в результате семейного конфликта ударил топором по голове свою жену А.Ниязимбетову. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.