В Тульской области узбекистанец убил своего соотечественника

За убийство знакомого мужчина получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Щекинском районе 35-летний гражданин Узбекистана осужден за убийство своего соотечественника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 19 декабря 2017 года Боходир Сатимов и его 49-летний соотечественник К. находились в съемной квартире в поселке Теплое.

Мужчины выпили, и между ними завязалась ссора.

В результате Сатимов нанес К. удар кулаком по голове, а затем задушил его полимерным шнуром.

"Приговором суда Сатимову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается также, что приговор суда в законную силу пока не вступил.