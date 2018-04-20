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Преступник за решеткой

Пьяный фельдшер узбекской больницы пытался изнасиловать женщину

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Мужчина работал в учреждении для больных туберкулезом и напал на потерпевшую в ее квартире.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. На прошлой неделе в пятницу, 13 апреля, 25-летний фельдшер туберкулезной больницы в городе Нукус Республики Каракалпакстан попытался изнасиловать женщину, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Как уточняется в оперативной сводке, женщина старше злоумышленника на 5 лет, он напал на нее в ее собственной квартире. При этом преступник был пьян.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.

Попытка изнасилования считается незаконченным, но тяжким преступлением. В зависимости от обстоятельств дела такие правонарушения караются сроком от трех лет.

Теги:
следствие, преступление, Изнасилование, МВД, МВД, Изнасилование



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