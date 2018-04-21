16:23 21 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Денежные купюры

Помощник хокима в Узбекистане задержан при получении крупной взятки

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (124)
15430

Молодой - теперь уже бывший - руководитель в Хорезме обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности по Хорезмской области пресекли преступную деятельность, связанную с мошенничеством.

Как сообщает телеканал "Узбекистан 24", 19 апреля Умурбека Атаназарова задержали с поличным в момент получения взятки.

29-летний помощник хокима получил более 22 тысяч долларов за содействие в отправке 12 граждан на заработки в Южную Корею.

"Оперативники установили, что Атаназаров, работающий помощником хокима Кошкупырского района по вопросам границы, под предлогом содействия в отправке на работу граждан в Южную Корею обманным путем занимался вымогательством", — говорится в сюжете.

Руководитель был задержан с поличным в момент получения 8 тысяч долларов от двух граждан. В ходе дознания выяснилось, что ранее он уже получил от 12-ти граждан всего 22 тысяч 400 долларов за подобную услугу.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (124)
Теги:
Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Житель Ростова-на-Дону превратил подъезд хрущевки в итальянскую парадную
Как попасть в итальянскую парадную не выходя из собственной "хрущевки"
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054