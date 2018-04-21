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Наручники, архивное фото

В Казани задержали узбекистанцев, вымогавших миллион долларов на родине

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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В настоящее время решается вопрос о их выдаче узбекской стороне, проводятся дальнейшие следственные мероприятия

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Трое граждан Узбекистана, подозреваемые в вымогательстве 1 миллиона долларов, были задержаны правоохранительными органами РФ в Казани.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, в УВД Бухарской области обратился житель города Коган, бывший директор местного маслозавода. Он сообщил, что выплатил 500 тысяч долларов троим неизвестным, предъявившим удостоверения сотрудников Службы госбезопасности Узбекистана и потребовавших заплатить 1 миллион долларов за закрытие уголовного дела, которое якобы заведено против него.

"В ходе следственных мероприятий были установлены личности трех подозреваемых, а также еще двух из сообщников, все они проживают в Самарканде. Они использовали поддельные документы СГБ для вымогательства крупной суммы денег", — говорится в сообщении.

руки наручники
© Sputnik / Евгений Биятов
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В результате оперативных действий двое подозреваемых были задержаны в Узбекистане, троим удалось скрыться на территории Российской Федерации, они были объявлены в розыск.

В результате совместных действий правоохранительных органов России и Узбекистана подозреваемые были задержаны в Казани.

В настоящее время решается вопрос о их выдаче узбекской стороне, проводятся дальнейшие следственные мероприятия.




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