Узбекистанец осужден на 9 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

Каримжон Кадыров через один из мессенджеров поддерживал связь с боевиками в Сирии, после чего заявил о своем намерении выехать в эту страну для участия в боевых действиях на стороне ИГ

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к 9 годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии, связанным с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов республики.

"Каримжон Кадыров 1992 года рождения, уроженец Джизакской области, приговорен к девяти годам тюремного заключения за пропаганду идей религиозного экстремизма и попытку выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических групп", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе следствия было установлено, что Кадыров в августе 2015 года выехал на заработки в Россию, где попал под влияние представителей радикальной группировки "Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

© Sputnik / Владимир Песня Узбекистанца отправят в тюрьму за попытку присоединиться к террористам

Под влиянием радикалов он через один из мессенджеров поддерживал связь с боевиками в Сирии, после чего заявил о своем намерении выехать в эту страну для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

"Кадыров получил от исламистов денежные средства на покупку авиабилетов по маршруту Нижневартовск — Москва — Баку — Стамбул. В конце января 2017 года он был задержан в Стамбуле местными сотрудниками правоохранительных органов во время прилета из Баку и был депортирован в Грузию, поскольку предъявил во время прилета фальшивый паспорт гражданина этой страны", — пояснил представитель суда.

По итогам взаимодействия спецслужб Узбекистана и Грузии Кадыров был выслан на родину, где предстал перед судом, уточнил собеседник агентства.

В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербовавших соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

В частности, в начале апреля Наманганский областной суд по уголовным делам приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии на сроки от шести до 14 лет тюремного заключения.