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Строительная площадка

Узбекистанца придавило плитой на стройке под Петербургом

Sputnik / Александр Вильф
Происшествия
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ЧП произошло на 20-м этаже строящегося здания.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Рабочий из Узбекистана получил тяжелые травмы на стройке многоэтажного дома под Петербургом.

Как сообщает портал 47news.ru, инцидент произошел 23 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области.

На 21-летнего трудового мигранта упала плита для крепления опалубки, когда тот находился на 20-м этаже строящегося дома на Воронцовском бульваре в Мурино.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Елизаветинскую больницу.

"Медики диагностировали у него переломы позвоночника, травмы живота и груди. В тяжелом состоянии пациент был помещен в реанимацию", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Автомобиль Следственного комитета (СК) РФ
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ранее еще один узбекистанец серьезно пострадал на одной из строек в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сорвавшись с высоты.

29-летний узбекистанец получил открытую черепно-мозговую травму, переломом основания черепа, травмы грудной клетки и живота, повреждения внутренних органов, закрытый переломом таза и перелом левой бедренной кости.




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