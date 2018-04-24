Узбекистанца придавило плитой на стройке под Петербургом

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Рабочий из Узбекистана получил тяжелые травмы на стройке многоэтажного дома под Петербургом.

Как сообщает портал 47news.ru, инцидент произошел 23 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области.

На 21-летнего трудового мигранта упала плита для крепления опалубки, когда тот находился на 20-м этаже строящегося дома на Воронцовском бульваре в Мурино.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Елизаветинскую больницу.

"Медики диагностировали у него переломы позвоночника, травмы живота и груди. В тяжелом состоянии пациент был помещен в реанимацию", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Мигранта зверски зарубили лопатой в Подмосковье

Ранее еще один узбекистанец серьезно пострадал на одной из строек в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сорвавшись с высоты.

29-летний узбекистанец получил открытую черепно-мозговую травму, переломом основания черепа, травмы грудной клетки и живота, повреждения внутренних органов, закрытый переломом таза и перелом левой бедренной кости.