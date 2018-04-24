В Петербурге осудили узбекистанку, напавшую с битой на водителя автобуса

Тогда шофер вез кировских школьников с детской елки и внезапно дорогу ему перекрыл Range Rover. Хозяин иномарки, выходец из Азербайджана, решил, что водитель нарушил ПДД и должен быть наказан: злоумышленник вытащил его из автобуса и несколько раз ударил ножом. А спутница хозяина иномарки избила пострадавшего битой. После этого нападавшие скрылись с места инцидента.
Отмечается, что 30-летняя узбекистанка сама пришла в полицию с повинной и дала показания на своего сожителя.
Известно, что женщина извинилась перед водителем автобуса и компенсировала ему весь ущерб.