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Молоток судьи

В Петербурге осудили узбекистанку, напавшую с битой на водителя автобуса

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Женщина вместе со своим сожителем избила водителя автобуса на глазах у 24 детей

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекистанке, напавшей с битой на водителя школьного автобуса в Петербурге, дали пять месяцев колонии-поселении. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации изданий, в декабре 2017 году женщина вместе со своим другом напала на водителя школьного автобуса.

Автомобиль Следственного комитета (СК) РФ
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Тогда шофер вез кировских школьников с детской елки и внезапно дорогу ему перекрыл Range Rover. Хозяин иномарки, выходец из Азербайджана, решил, что водитель нарушил ПДД и должен быть наказан: злоумышленник вытащил его из автобуса и несколько раз ударил ножом. А спутница хозяина иномарки избила пострадавшего битой. После этого нападавшие скрылись с места инцидента.

Отмечается, что 30-летняя узбекистанка сама пришла в полицию с повинной и дала показания на своего сожителя.

Известно, что женщина извинилась перед водителем автобуса и компенсировала ему весь ущерб.

Теги:
Происшествие, Санкт-Петербург



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