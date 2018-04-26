В Узбекистане арестованы шесть человек по подозрению в мошенничестве

Подозреваемые обещали оказать помощь в закрытии нескольких уголовных дел или избежать заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Шесть человек задержаны по подозрению в мошенничестве с закрытием уголовных дел в Узбекистане, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, в апреле Генпрокуратурой были задержаны шесть граждан Узбекистана, которые в течение 2016-2018 годов получили около 800 тысяч долларов. Подозреваемые обещали оказать помощь в закрытии нескольких уголовных дел или избежать заключения под стражу.

"При расследовании данных уголовных дел выявляются случаи, когда отдельные лица, войдя в доверие родственников причастных к уголовным делам лиц, доведя до них ложную информацию о необходимости дачи взятки для положительного разрешения уголовных дел, путем мошенничества завладевают их денежными средствами или материальными ценностями", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура отметила, что статья "дача взятки" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, переданные в качестве взятки материальные ценности будут обращены в доход государства. Лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки, и это лицо в течение тридцати суток после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления.