Россиянка попыталась попасть в Узбекистан по паспорту сестры

Женщина призналась, что взяла паспорт у младшей сестры, чтобы поехать в больницу в Сохском районе Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Госпогранслужба Кыргызстана арестовала россиянку, пытавшуюся выехать в Узбекистан по паспорту сестры, сообщает пресс-служба ведомства.

"В пункте пропуска "Чечме-автодорожный" пограничный наряд в ходе проведения паспортного контроля задержал гражданку Российской Федерации А.С. 1982 года рождения при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, при прохождении паспортного контроля женщина предъявила паспорт гражданки Кыргызстана 1985 года рождения. Подозрение у пограничников вызвало несоответствие внешности девушки с фотографией в документе. По информации пресс-службы, девушка заметно нервничала и не смогла повторить собственную подпись, после чего призналась, что взяла паспорт у младшей сестры, с которой у них схожи инициалы, для поездки в больницу в Сохский район Узбекистана.

После задержания россиянка была передана сотрудникам территориального подразделения МВД Кыргызстана.