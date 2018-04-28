10:19 28 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина в наручниках

Четверым узбекистанцам грозит 20 лет тюрьмы за причастность к "Хизб ут-Тахрир"

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
Получить короткую ссылку
54 0 0

Задержанные активисты религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" проживали в Ташкенте и Ташкентской области. В настоящее время устанавливаются их возможные сообщники задержанных

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана задержали в Ташкенте четверых жителей столицы и Ташкентской области по подозрению в причастности к деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы СГБ.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане осудили руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что трое из задержанных в 1999-2006 годах отбывали тюремные наказания по статье "кража", в местах заключения они попали под влияние экстремистской идеологии. После выхода на свободу они занялись пропагандой идеологии террористической организации среди близких и знакомых, а также в соцсетях и мессенджерах.

"Четверых активистов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" задержали оперативники СГБ, они проживали в Ташкенте и Ташкентской области… В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются возможные сообщники задержанных", — сообщил собеседник агентства.

На основании собранных процессуальных материалов в отношении задержанных следственное управление СГБ возбудило уголовное дело по статье "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом РФ организация признана террористической и внесена в список запрещенных.

По теме

В Узбекистане осудили руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"
Теги:
Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Польские злотые, архивное фото
    Дотянуть до получки

    В МВД Беларуси рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане республики при трудоустройстве в Польше.

  • Ветераны на праздновании Дня Победы ВОВ в Сухуме. Архивное фото.
    Московские подарки

    В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
Шавкат Мирзиёев: вақт ўтган сари Шомаҳмудовлар оиласи кўрсатган қаҳрамонликнинг аҳамияти ва қадри тобора ошиб бормоқда.
Мирзиёев: героизм поступка семьи Шомахмудовых все возрастает
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054