Четверым узбекистанцам грозит 20 лет тюрьмы за причастность к "Хизб ут-Тахрир"

Задержанные активисты религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" проживали в Ташкенте и Ташкентской области. В настоящее время устанавливаются их возможные сообщники задержанных

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана задержали в Ташкенте четверых жителей столицы и Ташкентской области по подозрению в причастности к деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы СГБ.

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В ходе оперативных мероприятий было установлено, что трое из задержанных в 1999-2006 годах отбывали тюремные наказания по статье "кража", в местах заключения они попали под влияние экстремистской идеологии. После выхода на свободу они занялись пропагандой идеологии террористической организации среди близких и знакомых, а также в соцсетях и мессенджерах.

"Четверых активистов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" задержали оперативники СГБ, они проживали в Ташкенте и Ташкентской области… В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются возможные сообщники задержанных", — сообщил собеседник агентства.

На основании собранных процессуальных материалов в отношении задержанных следственное управление СГБ возбудило уголовное дело по статье "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом РФ организация признана террористической и внесена в список запрещенных.