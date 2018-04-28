На Ямале злоумышленников арестовали за продажу мигрантам липовых документов

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На Ямале арестовали злоумышленников, которые под видом юридической фирмы продавали мигрантам липовые документы.
Преступники готовили для иностранцев справки 2-НДФЛ и трудовые договоры с несуществующими работодателями. Стоимость фальшивых документов могла доходить до 15 тысяч рублей, а фиктивный брак оценивался в 25-35 тысяч рублей.
Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители изъяли печати, бланки и оргтехнику. Фальшивки задержанные изготавливали тут же.
Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.