На Ямале злоумышленников арестовали за продажу мигрантам липовых документов

Стоимость фальшивых документов могла доходить до 15 тысяч рублей, а фиктивный брак оценивался в 25-35 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На Ямале арестовали злоумышленников, которые под видом юридической фирмы продавали мигрантам липовые документы.

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"Офис компании располагался через дорогу от здания ОМВД, а клиентов злоумышленники находили непосредственно в коридорах миграционной службы", — сообщают местные СМИ.

Преступники готовили для иностранцев справки 2-НДФЛ и трудовые договоры с несуществующими работодателями. Стоимость фальшивых документов могла доходить до 15 тысяч рублей, а фиктивный брак оценивался в 25-35 тысяч рублей.

Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители изъяли печати, бланки и оргтехнику. Фальшивки задержанные изготавливали тут же.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.