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Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве. Архивное фото

В Москве неизвестные ограбили общежитие с мигрантами и избили их

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Преступники избили мигрантов и заперли всех жильцов в нескольких комнатах, после чего украли деньги и документы и скрылись с места преступления.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Москве неизвестные люди с оружием и в масках ворвались в общежитие для мигрантов и ограбили его, сообщила Sputnik Таджикистан юрист для мигрантов Валентина Чупик.

Ограбление произошло утром 26 апреля в общежитии для трудовых мигрантов "Памир-Альянс" на Павелецкой набережной в Москве.

"Это были неизвестные в черной униформе без опознавательных знаков. Все в масках, все вооружены", — сказала юрист Sputnik Таджикистан.

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Неизвестные преступники выгнали напуганных жильцов из их комнат, избили и заперли всех вместе в нескольких помещениях. Мужчин было так много, что они поместились в номере только стоя.

Через час на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа. Они освободили мигрантов. Когда те вернулись по своим местам, оказалось, что у многих пропали личные вещи и деньги — их ограбили. Дверцы тумбочек и шкафов были выломаны, постельное белье разбросано.

"У гражданина одной из стран Центральной Азии пропали 77 тысяч рублей, у другого — 69 тысяч. Остальные пострадали чуть меньше — у них были украдены от 5 до 22 тысяч рублей", — добавила юрист.

Неизвестно, кем были грабители в униформе, сотрудники полиции ищут напавших на мигрантов преступников.

Общежития "Памир-Альянс" привлекает мигрантов доступными ценами. Стоимость проживания варьируется от 200 рублей за комнату. Заселение производится комнатами, поэтому трудовым мигрантам, приехавшим группами на заработки, очень удобно снимать жилье такого типа.

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Теги:
мигрант, Мигранты, Происшествие, Таджикистан, Узбекистан, Россия



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