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В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами из Узбекистана

© Pixabay / Montaplex
Происшествия
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В результате происшествия два человека погибли, остальные госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.  В Жамбылской области Республики Казахстан, на 205 километре трассы "Западная Европа — Западный Китай" в субботу перевернулся микроавтобус Mersedec Sprinter с пассажирами из Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Два человека скончались на месте, остальных госпитализировали. Двое из них получили серьезные повреждения позвоночника, они находятся в центральной больнице Кордайского района. Врачи расценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое.

Полиция проводит досудебное расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 50 граждан Узбекистана. Большинство ехали в Россию на заработки.

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Теги:
узбеки, ДТП, автобус, Казахстан, Дорожно-транспортное происшествие



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