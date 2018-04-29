В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Жамбылской области Республики Казахстан, на 205 километре трассы "Западная Европа — Западный Китай" в субботу перевернулся микроавтобус Mersedec Sprinter с пассажирами из Узбекистана, сообщает В Жамбылской области Республики Казахстан, на 205 километре трассы "Западная Европа — Западный Китай" в субботу перевернулся микроавтобус Mersedec Sprinter с пассажирами из Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.





Два человека скончались на месте, остальных госпитализировали. Двое из них получили серьезные повреждения позвоночника, они находятся в центральной больнице Кордайского района. Врачи расценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое.





Полиция проводит досудебное расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.





С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 50 граждан Узбекистана. Большинство ехали в Россию на заработки.