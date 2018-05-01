Трое подозреваемых в Швеции в подготовке теракта – узбекистанцы

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трoe человек, об аресте которых по подозрению в подготовке теракта сообщила в понедельник утром прокуратура Швеции, являются выходцами из Узбекистана.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское информационное агентство ТТ.
Ранее прокуратура сообщила, что полиция провела операцию на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, доставлены в полицию для допроса еще несколько человек.
По данным из прокуратуры, полиция безопасности вела наблюдение за подозреваемыми, подготовка к совершению преступления велась также некоторое время, однако каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется.
Каких-либо других подробностей прокуратура не сообщает, ссылаясь на интересы следствия и имеющиеся в таких случаях принципы конфиденциальности.
В связи с задержанием полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается неизменным, то есть, на третьем уровне из пяти. В этом ведомстве шведскому ТТ также сообщили, что в деле имеются «международные связи» без уточнения деталей.