Трое подозреваемых в Швеции в подготовке теракта – узбекистанцы

Как минимум один из них имел ранее контакт с другим выходцем из Узбекистана – Рахматом Акиловым, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трoe человек, об аресте которых по подозрению в подготовке теракта сообщила в понедельник утром прокуратура Швеции, являются выходцами из Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское информационное агентство ТТ.

Поясняется также, что, как минимум, один из них имел ранее контакт с другим выходцем из Узбекистана — Рахматом Акиловым, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года, суд над ним проходит в столице.

Ранее прокуратура сообщила, что полиция провела операцию на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, доставлены в полицию для допроса еще несколько человек.

По данным из прокуратуры, полиция безопасности вела наблюдение за подозреваемыми, подготовка к совершению преступления велась также некоторое время, однако каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется.

Каких-либо других подробностей прокуратура не сообщает, ссылаясь на интересы следствия и имеющиеся в таких случаях принципы конфиденциальности.

В связи с задержанием полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается неизменным, то есть, на третьем уровне из пяти. В этом ведомстве шведскому ТТ также сообщили, что в деле имеются «международные связи» без уточнения деталей.