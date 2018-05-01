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Трое подозреваемых в Швеции в подготовке теракта – узбекистанцы

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (30)
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Как минимум один из них имел ранее контакт с другим выходцем из Узбекистана – Рахматом Акиловым, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трoe человек, об аресте которых по подозрению в подготовке теракта сообщила в понедельник утром прокуратура Швеции, являются выходцами из Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское информационное агентство ТТ.

Флаг Швеции.
© Flickr/ Jakob Hürner
Прокуратура Швеции просит пожизненного заключения для Акилова
Поясняется также, что, как минимум, один из них имел ранее контакт с другим выходцем из Узбекистана — Рахматом Акиловым, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года, суд над ним проходит в столице.

Ранее прокуратура сообщила, что полиция провела операцию на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, доставлены в полицию для допроса еще несколько человек.

По данным из прокуратуры, полиция безопасности вела наблюдение за подозреваемыми, подготовка к совершению преступления велась также некоторое время, однако каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется.

Каких-либо других подробностей прокуратура не сообщает, ссылаясь на интересы следствия и имеющиеся в таких случаях принципы конфиденциальности.

В связи с задержанием полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается неизменным, то есть, на третьем уровне из пяти. В этом ведомстве шведскому ТТ также сообщили, что в деле имеются «международные связи» без уточнения деталей.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (30)
Теги:
Швеция, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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