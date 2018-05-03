В Узбекистане пресекли контрабанду медикаментов на 10 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сотрудники таможенного поста в международном аэропорту Ташкента задержали контрабандную партию медикаментов из России стоимостью более 10 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба государственного таможенного комитета Узбекистана.
По данным таможенников, в ходе досмотра были изъяты лекарственные средства 14 наименований и 29 видов медицинских инструментов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие", — добавили в комитете.
В соответствии с законодательством Узбекистана, ввоз и вывоз лекарственных средств для личного пользования без представления медицинского документа разрешен в количестве до десяти лекарственных препаратов различного наименования, но не более пяти упаковок лекарственных средств каждого из них.