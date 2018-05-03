В Узбекистане пресекли контрабанду медикаментов на 10 тысяч долларов

По данным таможенников, в ходе досмотра были изъяты лекарственные средства 14 наименований и 29 видов медицинских инструментов.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сотрудники таможенного поста в международном аэропорту Ташкента задержали контрабандную партию медикаментов из России стоимостью более 10 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба государственного таможенного комитета Узбекистана.

© Sputnik / Андрей Стенин Узбекские пограничники пресекли контрабанду почти килограмма гашиша

"В международном аэропорту Ташкента были задержаны два пассажира рейса "Москва-Ташкент", граждане Узбекистана, которые пытался незаконно провезти через "зеленый коридор" лекарства и медикаменты на сумму 85 миллионов сумов (более 10 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

По данным таможенников, в ходе досмотра были изъяты лекарственные средства 14 наименований и 29 видов медицинских инструментов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие", — добавили в комитете.

В соответствии с законодательством Узбекистана, ввоз и вывоз лекарственных средств для личного пользования без представления медицинского документа разрешен в количестве до десяти лекарственных препаратов различного наименования, но не более пяти упаковок лекарственных средств каждого из них.