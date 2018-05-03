В аэропорту Иркутска инспекторы изъяли 14 килограммов сухофруктов из ЦА

На прошлой неделе в ростовском аэропорту инспекторы Россельхознадзора уничтожили 10 килограммов продуктов, которые были обнаружены у пассажиров из Узбекистана и Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В международном аэропорту Иркутска государственные инспекторы обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров из Таджикистана сухофрукты и орехи общим весом 14 килограммов.

Выходцы из ЦА не имели при себе сопроводительных документов, поэтому продукция подлежит уничтожению, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

На прошлой неделе в аэропорту Ростова-на-Дону инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади пассажиров из Узбекистана и Таджикистана десять килограммов животноводческой продукции. Иностранцы везли с собой сливочное масло, домашний творог, жареную говядину и бараний курдюк. Все это также пришлось уничтожить.