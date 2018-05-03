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Свадебные кольца

В Великом Новгороде аннулируют брак узбека и местной жительницы

© Sputnik / AlexTikhomirov
Происшествия
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Кроме того, разрешение иностранца на временное проживание также станет недействительным.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Великом Новгороде суд удовлетворил требования прокуратуры аннулировать брак гражданина Узбекистана и жительницы Любытинского района.

Как сообщает пресс-служба госструктуры, женщина и узбекистанец с момента заключения брака "совместно не проживали, хозяйство не вели, общих детей не имеют".

Кроме того, иностранцу аннулируют разрешение на временное проживание.

Напомним, ранее прокуратура Башкирии потребовала закрыть 10 сайтов, предлагающих мигрантам заключить фиктивные браки.
Иностранным гражданам предлагалось за деньги заключить брак, чтобы получить российское гражданство в упрощенном порядке.

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Теги:
фиктивная регистрация, брак, Великий Новгород



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