Узбекистанка получила пожизненное заключение за сотрудничество с ИГ

Среди приговоренных к пожизненному заключению восьми иностранок есть также гражданки Турции и Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Центральный уголовный суд Ирака приговорил восемь иностранок, среди которых есть и узбекистанка, к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Высшего судебного совета судью Абделя Саттара Бейракдара.

"Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению восемь иностранных террористок из разных стран: трех из Турции, еще трех из Азербайджана, одну из Узбекистана и еще одну из Сирии", — сказал он.

Бейракдар уточнил, что приговор вынесен в соответствии со второй статьей закона о борьбе с терроризмом.

В конце апреля иракский суд приговорил 19 гражданок России и десять женщин из Азербайджана и Таджикистана к пожизненному заключению за сотрудничество с ИГ. Ранее центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению.