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Прокуратура выясняет причины смерти кикбоксера после турнира в Ташкенте

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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По факту смерти спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей".

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Прокуратура Ташкента начала расследование смерти 17-летнего кикбоксера после соревнований, обвинение в неисполнении своих профессиональных обязанностей предъявлено судье турнира и тренеру спортсмена, сообщает интернет-издание uznews.uz.

По данным издания, 21 апреля в Ташкенте скончался молодой человек 2000 года рождения, который 14 апреля в состоянии комы поступил в больницу после городских соревнований по кикбоксингу.

"Прокуратура Ташкента проводит расследование в отношении главного судьи соревнования, тренера и должностных лиц Ассоциации любительского и профессионального кикбоксинга Узбекистана", — сообщает uznews.uz со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, по факту смерти спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей". Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что главный судья соревнований не прошел соответствующую подготовку, а у тренера нет необходимого разрешения для осуществления такой деятельности. Обвинения также предъявлены лицам, допустившим спортсмена к турниру без проведения необходимого медосмотра, оформления медицинской страховки, получения разрешения у родителей на выступление несовершеннолетнего в соревновании, уточняет издание.

Теги:
Кикбоксинг, Ташкент



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